Руслан Малиновский не сыграет в последнем туре Серии А

Украинский игрок "Аталанты" из Бергамо Руслан Малиновский получил желтую карточку в матче предпоследнего тура Серии А против "Милана", который завершился со поражением бергамасков со счетом 0:2.

Теперь, по правилам чемпионата Италии, украинец не сможет принять участие в последнем туре соревнования из-за перебора желтых карточек. То есть, матч против "Эмполи" Руслан автоматически пропустит.

Сборная Украины уже начала сборы для подготовки к матчу отбора на Чемпионат мира против Шотландии, а также к матчам Лиги Наций против Ирландии и Армении. Игроки национальной команды из УПЛ уже тренируются с Петраковым, возможно, Малиновский присоединится к команде раньше запланированного.