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Руслан Малиновский не сыграет в последнем туре Серии А

Национальная сборная Украины
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Руслан Малиновский не сыграет в последнем туре Серии А

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинский игрок "Аталанты" из Бергамо Руслан Малиновский получил желтую карточку в матче предпоследнего тура Серии А против "Милана", который завершился со поражением бергамасков со счетом 0:2.

Теперь, по правилам чемпионата Италии, украинец не сможет принять участие в последнем туре соревнования из-за перебора желтых карточек. То есть, матч против "Эмполи" Руслан автоматически пропустит.

Сборная Украины уже начала сборы для подготовки к матчу отбора на Чемпионат мира против Шотландии, а также к матчам Лиги Наций против Ирландии и Армении. Игроки национальной команды из УПЛ уже тренируются с Петраковым, возможно, Малиновский присоединится к команде раньше запланированного.

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В статье: Национальная сборная Украины Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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