Национальная сборная Украины
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СМИ: Буяльский и еще два футболиста Динамо не будут готовиться к игре против Шотландии
Петракову не нужны?
Фото: УАФ
Как минимум три игрока сборной Украины не выйдут на матч против Шотландии.
По данным портала "Динамомания", к битве за выход на чемпионат мира не будут готовиться Артем Беседин, Виталий Буяльский и Денис Гармаш. Помимо этого, после станут известны еще трех футболистов, на которых не будет рассчитывать Александр Петраков.
Завтра сборной Украины проведет контрольный матч против "Эмполи".
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Источник:Динамомания
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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.05.2022 в 00:25
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Spokoyno (Київ)
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Лекарь (село Дарница)
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