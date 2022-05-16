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СМИ: Буяльский и еще два футболиста Динамо не будут готовиться к игре против Шотландии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Петракову не нужны?

СМИ: Буяльский и еще два футболиста Динамо не будут готовиться к игре против Шотландии

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Как минимум три игрока сборной Украины не выйдут на матч против Шотландии.

По данным портала "Динамомания", к битве за выход на чемпионат мира не будут готовиться Артем Беседин, Виталий Буяльский и Денис Гармаш. Помимо этого, после станут известны еще трех футболистов, на которых не будет рассчитывать Александр Петраков.

Завтра сборной Украины проведет контрольный матч против "Эмполи".

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В статье: Денис Гармаш Украина Виталий Буяльский Артем Беседин
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.05.2022 в 00:25
Буяльського не буде? зато Булеця залишається...
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Spokoyno (Київ)
16.05.2022 в 22:14
Та це очікувано... Буяльський не вписується у схему, Беседін без ігрової практики "ніякий", Гармаш це коли випускати більше нема кого...
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Лекарь (село Дарница)
16.05.2022 в 22:28
А хто у нас з ігровою практикою? Ось Буй з практикою, кілька голів забив і що? Не потрібен Петракову, як і Шевченку
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alex.belogubko (одесса)
16.05.2022 в 22:13
Буяльского надо оставить -он с Цыганом хорошая связка
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