СМИ: Буяльский и еще два футболиста Динамо не будут готовиться к игре против Шотландии

Как минимум три игрока сборной Украины не выйдут на матч против Шотландии.

По данным портала "Динамомания", к битве за выход на чемпионат мира не будут готовиться Артем Беседин, Виталий Буяльский и Денис Гармаш. Помимо этого, после станут известны еще трех футболистов, на которых не будет рассчитывать Александр Петраков.

Завтра сборной Украины проведет контрольный матч против "Эмполи".