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Петраков: Я гнал игроков вперед, многие едва переставляли ноги. Но я поблагодарил их
Послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами после товарищеского матча с "Эмполи". Напомним, что во втором майском спарринге Украина победила представителя Серии А со счетом 3:1. Голами отличились Яремчук, Караваев и Пихалёнок.
— Вам понравилась игра? Почему вы хотели играть именно против "Эмполи"?
— "Эмполи" нам помог, отозвался, поскольку не удалось сыграть с "Удинезе". Не было такого, что я выбирал соперника. Спасибо итальянцам — клубу, президенту, главному тренеру, игрокам — за прием.
— Как вы готовите команду, учитывая текущую ситуацию в Украине?
— Было тяжело, когда собрались. Я благодарю ребят за то, что они меня слушают и выполняют все, что я им говорю. Им очень тяжело. Сегодня на кромке поля я вместе с ними практически играл, старался, чтобы они физически подтянулись. Я гнал их вперед, многие едва переставляли ноги. Но я благодарю их за то, что дотянули до завершения, они молодцы. Нам нужны контрольные матчи. Проблема в том, что мы совсем не играли спарринги.
— Есть ли конкретика по поводу повреждения Дениса Попова?
— У него проблема с ахилловым сухожилием, будем смотреть, нужно где-то два дня. Врач сказал, что сухожилие целое, но нужно сделать МРТ, и чтобы Денис отдохнул несколько дней. Я отпущу его домой к жене. По приезде Попов сделает МРТ, затем будем принимать решение.
— Какой состав сборной Украины мы увидим завтра (18.05.2022, - примечание) в матче против "Риеки"?
— Никаких секретов нет. Утром мы вылетаем в Хорватию, прибываем на место, обедаем. Завтра на поле выйдут 11 новых игроков.
— Александр Пихаленок во втором матче подряд забивает и демонстрирует хороший уровень игры. Роман Яремчук недавно прибыл в расположение сборной и также сегодня отличился. Прокомментируйте их игру.
— Яремчук провел последний матч 13-го мая, сразу вылетел в сборную, не просил выходных. Мы с Романом работаем, он остается на 15-20 минут после тренировок, чтобы работать над реализацией. С ним все хорошо, сегодня у него были моменты. Дай Бог, в Глазго он забьет столько, сколько нужно. Что касается Пихаленка, то не нужно его перехваливать. Это товарищеская игра с "Эмполи". Парень молод, пусть играет, я рад за него.
— Вы смотрели Евровидение?
– Смотрел, вся команда смотрела. Очень рады нашей победе.
— В июне сборную Украины ожидает большое количество матчей. Есть ли у вас понимание, сколько необходимо игроков, чтобы выдержать этот безумный ритм и делать ротацию?
– Я об этом думаю уже давно. Вы видите, что ребята получают очень большие нагрузки. Травмы получили Попов, Булеца, Гуцуляк… Я разговаривал с президентом УАФ, сказал ему, что я хочу провести пять спаррингов. Также попросил с собой взять 27 игроков в Глазго и на следующие матчи.
Добавим, что свой следующий спарринг Украина проведет в среду, 18-го мая, против "Риеки". Начало матча – 19:00.
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