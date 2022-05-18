Гармаш, Довбик и Конопля в старте. Состав сборной Украины на матч против Риеки

Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч против хорватской "Риеки". Начало встречи в 19:00.

Александр Петраков определился со стартовым составом на матч. В основу вернулись Сидорчук и Конопля, а два профильных форварда Сикан и Довбик будут играть одновременно.

Стартовый состав: Георгий Бущан, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Зубков, Данило Сикан, Артем Довбик

Запасные: Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин, Андрей Пятов, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык

Напомним, что "сине-желтые" проведут второй поединок за два дня. Вчера Украина смогла одолеть "Эмполи".