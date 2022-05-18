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Гармаш, Довбик и Конопля в старте. Состав сборной Украины на матч против Риеки

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Второй поединок за два дня

Гармаш, Довбик и Конопля в старте. Состав сборной Украины на матч против Риеки

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Украины проведет контрольный матч против хорватской "Риеки". Начало встречи в 19:00.

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Александр Петраков определился со стартовым составом на матч. В основу вернулись Сидорчук и Конопля, а два профильных форварда Сикан и Довбик будут играть одновременно.

Стартовый состав: Георгий Бущан, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Александр Зубков, Данило Сикан, Артем Довбик

Запасные: Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин, Андрей Пятов, Илья Забарный, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Дмитрий Ризнык

Напомним, что "сине-желтые" проведут второй поединок за два дня. Вчера Украина смогла одолеть "Эмполи".

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В статье: Украина
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Комментарии (2)
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vismut (Запорожье)
18.05.2022 в 18:54
Посмотреть бы состав Риеки. Опять второй состав?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.05.2022 в 17:54
Нормально
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