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Забивал еще при Фоменко. Гармаш отличился за сборную впервые за семь лет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Давненько это было

Забивал еще при Фоменко. Гармаш отличился за сборную впервые за семь лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках очередного контрольного матча сборная Украины играет против "Риеки". Счет в матч открыл Денис Гармаш, отличившись после паса Виталия Буяльского.

Читайте такжеС передачи Буяльского. Гармаш открыл счет в матче против Риеки

Для Дениса это первый точный удар за сборную за практически семь лет. В последний раз он забивал еще в эру Фоменко, когда Украина обыгрывала Люксембург (июнь 2015-го).

Также в 2013-м году Денис сумел отличиться в игре против Черногории. Всего на его счету три гола в составе сборной.

Отметим, что в этом сезоне за "Динамо" Гармаш забил восемь раз в 25-ти играх.

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В статье: Денис Гармаш Украина
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