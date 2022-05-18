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Забивал еще при Фоменко. Гармаш отличился за сборную впервые за семь лет
Давненько это было
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках очередного контрольного матча сборная Украины играет против "Риеки". Счет в матч открыл Денис Гармаш, отличившись после паса Виталия Буяльского.
Для Дениса это первый точный удар за сборную за практически семь лет. В последний раз он забивал еще в эру Фоменко, когда Украина обыгрывала Люксембург (июнь 2015-го).
Также в 2013-м году Денис сумел отличиться в игре против Черногории. Всего на его счету три гола в составе сборной.
Отметим, что в этом сезоне за "Динамо" Гармаш забил восемь раз в 25-ти играх.
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