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С передачи Буяльского. Гармаш открыл счет в матче против Риеки

Национальная сборная Украины
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Могли открывать счет и раньше

С передачи Буяльского. Гармаш открыл счет в матче против Риеки

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В третьем контрольном матче этой весны сборная Украина встречается с хорватской "Риекой".

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В достаточно открытом матче счет открыли именно "сине-желтые". Довбик прикрыл мяч в штрафной соперника, скинул на Буяльского, после чего тот нашел Гармаша. Денис точно пробил в дальний.

К слову, по слухам Денис и Виталий скоре покинут тренировочный лагерь сборной.

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В статье: Денис Гармаш Украина
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
18.05.2022 в 19:41
А какой чудак на букву м писал, что Гармаша и Буяльского отправили из сборной?
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