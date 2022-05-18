С передачи Буяльского. Гармаш открыл счет в матче против Риеки

В третьем контрольном матче этой весны сборная Украина встречается с хорватской "Риекой".

В достаточно открытом матче счет открыли именно "сине-желтые". Довбик прикрыл мяч в штрафной соперника, скинул на Буяльского, после чего тот нашел Гармаша. Денис точно пробил в дальний.

К слову, по слухам Денис и Виталий скоре покинут тренировочный лагерь сборной.