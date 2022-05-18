Национальная сборная Украины
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С передачи Буяльского. Гармаш открыл счет в матче против Риеки
Могли открывать счет и раньше
Фото: УАФ
В третьем контрольном матче этой весны сборная Украина встречается с хорватской "Риекой".
В достаточно открытом матче счет открыли именно "сине-желтые". Довбик прикрыл мяч в штрафной соперника, скинул на Буяльского, после чего тот нашел Гармаша. Денис точно пробил в дальний.
К слову, по слухам Денис и Виталий скоре покинут тренировочный лагерь сборной.
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armik (Киев)
18.05.2022 в 19:41
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