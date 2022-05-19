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"Нормальный процесс под нагрузками". Голкипер сборной Украины - об отсутствии "сухих" матчей
Будем верить, что ситуация улучшится
Фото: УАФ
Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал последние контрольные матчи "сине-желтых".
"Две недели мы занимались физическими нагрузками, а сейчас, ближе к игре с Шотландией, будем заниматься тактически. Конечно, когда тренируешься каждый день, накопление усталости есть. Но сейчас у нас выходные, потому с новыми силами будем готовиться.
Конечно, уже понемногу подводимся к матчу с Шотландией в моральном и физическом состоянии. Беспокоит ли то, что пропускаем в каждом матче? Нет. Я считаю, это нормальный процесс, мы под нагрузками. Главная игра впереди, и главное не пропустить там", - рассказал Ризнык.
Перед Шотландией коллектив Петракова успеет провести два контрольных поединках. Один из соперников - ДР Конго.
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