"Нормальный процесс под нагрузками". Голкипер сборной Украины - об отсутствии "сухих" матчей

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал последние контрольные матчи "сине-желтых".

"Две недели мы занимались физическими нагрузками, а сейчас, ближе к игре с Шотландией, будем заниматься тактически. Конечно, когда тренируешься каждый день, накопление усталости есть. Но сейчас у нас выходные, потому с новыми силами будем готовиться.

Конечно, уже понемногу подводимся к матчу с Шотландией в моральном и физическом состоянии. Беспокоит ли то, что пропускаем в каждом матче? Нет. Я считаю, это нормальный процесс, мы под нагрузками. Главная игра впереди, и главное не пропустить там", - рассказал Ризнык.

Перед Шотландией коллектив Петракова успеет провести два контрольных поединках. Один из соперников - ДР Конго.