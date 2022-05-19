  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Нормальный процесс под нагрузками". Голкипер сборной Украины - об отсутствии "сухих" матчей
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нормальный процесс под нагрузками". Голкипер сборной Украины - об отсутствии "сухих" матчей

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будем верить, что ситуация улучшится

"Нормальный процесс под нагрузками". Голкипер сборной Украины - об отсутствии "сухих" матчей

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал последние контрольные матчи "сине-желтых".

"Две недели мы занимались физическими нагрузками, а сейчас, ближе к игре с Шотландией, будем заниматься тактически. Конечно, когда тренируешься каждый день, накопление усталости есть. Но сейчас у нас выходные, потому с новыми силами будем готовиться.

Конечно, уже понемногу подводимся к матчу с Шотландией в моральном и физическом состоянии. Беспокоит ли то, что пропускаем в каждом матче? Нет. Я считаю, это нормальный процесс, мы под нагрузками. Главная игра впереди, и главное не пропустить там", - рассказал Ризнык.

Читайте такжеТМ. Риека - Украина 1:1. Интенсивность в календаре, но не на поле

Перед Шотландией коллектив Петракова успеет провести два контрольных поединках. Один из соперников - ДР Конго.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде