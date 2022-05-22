Сборная Украины провела тренировку после паузы. Один из защитников не занимался в общей группе

После поединка против "Риеки", который состоялся 19 мая, игроки сборной получили два дня выходных, которые провели со своими семьями. Некоторые игроки не покидали расположение лагеря в Брдо, занимаясь индивидуально или с тренерами.

А уже вчера, 21 мая, все футболисты, которые оставил в составе Александр Петраков, собрались на базе в Словении для возобновления тренировок. Всего работали 16 полевых игроков и три вратаря. Вне основной группы был только Денис Попов, проходящий курс восстановления.

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Основной целью первой тренировки после паузы было возвращение на работу после отдыха. Футболисты выполнили упражнение с прядями и ударами по маленьким воротам, а также провели игровые серии.

На выходных ожидается прибытие еще пяти сборников: Руслана Малиновского, Эдуарда Соболя, Виталия Миколенко, Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Отметим, что матчи клубов всех легионеров, кроме Малиновского, состоятся в воскресенье 22 мая и станут последними в этом сезоне. "Аталанта" Руслана провела свою встречу в субботу.