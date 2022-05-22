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Сборная Украины провела тренировку после паузы. Один из защитников не занимался в общей группе

Национальная сборная Украины
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Совсем скоро присоединятся и легионеры

Сборная Украины провела тренировку после паузы. Один из защитников не занимался в общей группе

Пресслужба УАФ

Новина українською

После поединка против "Риеки", который состоялся 19 мая, игроки сборной получили два дня выходных, которые провели со своими семьями. Некоторые игроки не покидали расположение лагеря в Брдо, занимаясь индивидуально или с тренерами.

А уже вчера, 21 мая, все футболисты, которые оставил в составе Александр Петраков, собрались на базе в Словении для возобновления тренировок. Всего работали 16 полевых игроков и три вратаря. Вне основной группы был только Денис Попов, проходящий курс восстановления.

Фотогалерея

Сборная Украины провела тренировку после паузы. Один из защитников не занимался в общей группе - фото 1Сборная Украины провела тренировку после паузы. Один из защитников не занимался в общей группе - фото 1Сборная Украины провела тренировку после паузы. Один из защитников не занимался в общей группе - фото 1Сборная Украины провела тренировку после паузы. Один из защитников не занимался в общей группе - фото 1

Основной целью первой тренировки после паузы было возвращение на работу после отдыха. Футболисты выполнили упражнение с прядями и ударами по маленьким воротам, а также провели игровые серии.

На выходных ожидается прибытие еще пяти сборников: Руслана Малиновского, Эдуарда Соболя, Виталия Миколенко, Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Отметим, что матчи клубов всех легионеров, кроме Малиновского, состоятся в воскресенье 22 мая и станут последними в этом сезоне. "Аталанта" Руслана провела свою встречу в субботу.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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