Михайличенко: Прежде всего нужно не проиграть в характере

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от отборочного матча на ЧМ 2022, в котором сборная Украины сыграет против команды Шотландии.

Напомним, Алексей Михайличенко знаком с культурой нашего соперника, так как он выступал за шотландский "Рейнджерс" с 1991 по 1996 гг.

"Всегда играя против таких команд, как Шотландия, стоит учитывать, что прежде всего нужно не проиграть в характере. Я не говорю о мастерстве, оно тоже важно. Как и Шотландия до сих пор борется за свою независимость, так и шотландский футбол – он очень напористый, физически очень сильный. Не проиграть главное – в настрое. Это очень важно.