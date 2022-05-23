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Михайличенко: Прежде всего нужно не проиграть в характере
Экс-игрок сборной Украины - о матче с Шотландией
Фото: ФК Динамо Киев
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко поделился своими ожиданиями от отборочного матча на ЧМ 2022, в котором сборная Украины сыграет против команды Шотландии.
Напомним, Алексей Михайличенко знаком с культурой нашего соперника, так как он выступал за шотландский "Рейнджерс" с 1991 по 1996 гг.
"Всегда играя против таких команд, как Шотландия, стоит учитывать, что прежде всего нужно не проиграть в характере. Я не говорю о мастерстве, оно тоже важно.
Как и Шотландия до сих пор борется за свою независимость, так и шотландский футбол – он очень напористый, физически очень сильный. Не проиграть главное – в настрое. Это очень важно.
Я думаю, что будет очень много борьбы, этой нервной атмосферы, которая всегда присутствует, потому что для нас это будет первая официальная игра за многие месяцы. Это очень важно: выйти и забыть то, что было до сих пор.
Есть один матч, который очень решающий, и на него положить все. Мне кажется, что и наш руководитель, и наши футболисты – они очень хорошо знают, что такое характер и что такое победа, отдав все усилия", – сказал Михайличенко.
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