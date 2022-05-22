Ярмоленко: Сейчас все силы и все внимание - на самые важные игры сборной Украины

Сегодня в заключительном туре чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде проиграл "Брайтону" – 1:3. Таким образом, "молотобойцы" под руководством Дэвида Мойеса по итогам сезона АПЛ заняли 7-е место в турнирной таблице.

Украинский вингер лондонцев Андрея Ярмоленко принял участие в этом поединке, однако вышел на замену только на 81-й минуте матча. Этот поединок стал последним для 32-летнего форварда сборной Украины в футболке Вест Гема.