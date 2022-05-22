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Ярмоленко: Сейчас все силы и все внимание - на самые важные игры сборной Украины

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Андрей попрощался с лондонским "Вест Хэмом"

Ярмоленко: Сейчас все силы и все внимание - на самые важные игры сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в заключительном туре чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде проиграл "Брайтону" – 1:3. Таким образом, "молотобойцы" под руководством Дэвида Мойеса по итогам сезона АПЛ заняли 7-е место в турнирной таблице.

Украинский вингер лондонцев Андрея Ярмоленко принял участие в этом поединке, однако вышел на замену только на 81-й минуте матча. Этот поединок стал последним для 32-летнего форварда сборной Украины в футболке Вест Гема.

"Пора поблагодарить "Вест Хем" и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол – это благодарность за поддержку болельщикам.

Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи! Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и все внимание – на самые важные игры сборной Украины! – написал Ярмоленко в Инстаграмме.

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В статье: война с Россией
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