Ярмоленко: Сейчас все силы и все внимание - на самые важные игры сборной Украины
Андрей попрощался с лондонским "Вест Хэмом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в заключительном туре чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде проиграл "Брайтону" – 1:3. Таким образом, "молотобойцы" под руководством Дэвида Мойеса по итогам сезона АПЛ заняли 7-е место в турнирной таблице.
Украинский вингер лондонцев Андрея Ярмоленко принял участие в этом поединке, однако вышел на замену только на 81-й минуте матча. Этот поединок стал последним для 32-летнего форварда сборной Украины в футболке Вест Гема.
"Пора поблагодарить "Вест Хем" и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол – это благодарность за поддержку болельщикам.
Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи! Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и все внимание – на самые важные игры сборной Украины! – написал Ярмоленко в Инстаграмме.
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