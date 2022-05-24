Национальная сборная Украины
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Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной
Серьезные ребята
Фото: УАФ
Украинская сборная продолжает подготовку к матчам против Шотландии и в Лиге Наций.
Сегодня в расположение сборной Украины прибыли английские легионеры - Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и Александр Зинченко. После финала ЛЧ ожидается приезд Андрея Лунина.
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Ранее сообщалось, что до игры с Шотландией "сине-желтые" не будут проводить спаррингов.
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Источник:УАФ
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