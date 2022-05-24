Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной

Украинская сборная продолжает подготовку к матчам против Шотландии и в Лиге Наций.

Сегодня в расположение сборной Украины прибыли английские легионеры - Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и Александр Зинченко. После финала ЛЧ ожидается приезд Андрея Лунина.

Фотогалерея

Ранее сообщалось, что до игры с Шотландией "сине-желтые" не будут проводить спаррингов.