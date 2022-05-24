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Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной

Национальная сборная Украины
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Серьезные ребята

Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная продолжает подготовку к матчам против Шотландии и в Лиге Наций.

Сегодня в расположение сборной Украины прибыли английские легионеры - Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и Александр Зинченко. После финала ЛЧ ожидается приезд Андрея Лунина.

Фотогалерея

Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной - фото 1Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной - фото 2Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной - фото 3Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной - фото 4Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной - фото 5Добро пожаловать из Англии. Ярмоленко, Миколенко и Зинченко прибыли в расположение сборной - фото 6

Ранее сообщалось, что до игры с Шотландией "сине-желтые" не будут проводить спаррингов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Александр Зинченко Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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