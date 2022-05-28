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Национальная сборная Украины

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Пятов: Мы отрабатываем некоторые моменты, чтобы не дать шотландцам шансов забить

Национальная сборная Украины
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Тренер сборной имеет свою тактику

Пятов: Мы отрабатываем некоторые моменты, чтобы не дать шотландцам шансов забить

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал подготовку сборной Украины к матчу с Шотландией в отборе на ЧМ-2022:

"Сегодня у нас такой полувыходной день. Хорошо, что вчера провели спарринг. Одна команда играла в стиле сборной Шотландии, вторая — в нашем стиле. Это было сделано, чтобы попытаться противопоставить манере шотландцев свою игру.

Главное, чтобы ребята понимали, в каких зонах они должны находиться и как выходить из жесткого прессинга будущего соперника. Мы готовимся к его стилю, и у нас есть небольшие наигрыши. Не буду раскрывать все карты, но мы отрабатываем некоторые моменты, чтобы не дать шотландцам шансов забить.

Команда тренируется здесь уже месяц, а перед войной я был на собрании с "Шахтером", поэтому у меня такое впечатление, что это один непрерывный сбор. Немного усталости есть, но все понимают, что у нас большая цель.

Перед самой игрой с Шотландией мы должны отбросить все посторонние мнения, но сейчас мы имеем доступ в Интернет, поэтому читаем новости, звоним по телефону родным и близким и знаем о ситуации в стране. Поэтому изо дня в день не похож — иногда нормально, иногда переживаешь, потому что ракеты летят все время и несут угрозу в том числе и детям. Но, надеюсь, все будет хорошо, и мы хорошо настроимся на матч", – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Национальная сборная Украины Национальная сборная Шотландии
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Источник:
Сайт УАФ

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