Стала известна бригада арбитров матча Шотландия - Украина

Стала известна бригада судей, которая будет обслуживать матч Шотландия - Украина в рамках стыкового раунда отбора на ЧМ-2022.

На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.

За систему VAR будет отвечать Паулюс ван Букель, а помогать ему будет Йохэм Кампхюйс.

Напомним, что игра между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 21:45.