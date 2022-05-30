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Национальная сборная Украины

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Стала известна бригада арбитров матча Шотландия - Украина

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Поединок между сборными состоится 1 июня

Стала известна бригада арбитров матча Шотландия - Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада судей, которая будет обслуживать матч Шотландия - Украина в рамках стыкового раунда отбора на ЧМ-2022.

На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.

За систему VAR будет отвечать Паулюс ван Букель, а помогать ему будет Йохэм Кампхюйс.

Напомним, что игра между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало - в 21:45.

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В статье: Украина Шотландия Данни Маккели
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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bighet2022 (Львів)
30.05.2022 в 16:38
t.me/+gPw7rNwVBM42NTAy гарний тг канал зі світу спорту!
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