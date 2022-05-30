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Ярмоленко: Пусть я плохо сыграют, но моя команда обыграет Шотландию и я буду доволен

Национальная сборная Украины
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Командные интересы превыше личных показателей

Ярмоленко: Пусть я плохо сыграют, но моя команда обыграет Шотландию и я буду доволен

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своими мыслями о сборной Шотландии, а также оценил их лидера Эндрю Робертсона.

"Шотландия играет в довольно атлетичный футбол, физически крепкая команда, выносливая. Но ничего страшного, это футбол и в него нужно играть головой, нужно думать на футбольном поле.

У нас есть все шансы. Мы никого не боимся и уважаем соперника. Нужно думать о своей игре и как воспользоваться их слабыми сторонами, чтобы нам победить и пройти дальше.

Робертсон? Футбол - это командная игра, тут не играют звезды. Чья команда будет максимально собрана, та и победит. Конечно, Робертсон - хороший игрок и хорошо квалифицированный, но нам нужно победить. Пусть я плохо сыграю, но моя команда победит, и я буду доволен", - заявил Ярмоленко.

Поединок Шотландия - Украина состоится первого июня.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Шотландия
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Источник:
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