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Малиновский: Люди в Шотландии были очень приветливы к нам
Сборную Украины тепло встретили в Глазго
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал теплую встречу национальной команды в Шотландии.
– Все готовятся к матчу. Конечно, в Словении высокого уровня поля были, качественные очень. Отель очень комфортный был. В этой ситуации, в которой сейчас находится Украина, я считаю, что все было на высоком уровне. Прилет – все прошло хорошо, быстро. Недалеко отель и в Словении, и в Шотландии. Готовимся к завтрашней тренировке.
– Какая первая реакция шотландцев на вас была?
– Люди очень приветливы. На паспортном контроле люди улыбались, не было никаких вопросов. И когда мы ехали по Глазго, очень много было флагов украинских: и в аэропорту, и на выезде из аэропорта, и в городе. Поэтому, очень приятно, конечно, – сказал Руслан.
Напомним, что игра между сборными Шотландии и Украины состоится уже сегодня, 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк". Начало – в 21:45.
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