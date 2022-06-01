Малиновский: Люди в Шотландии были очень приветливы к нам

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал теплую встречу национальной команды в Шотландии.

– Все готовятся к матчу. Конечно, в Словении высокого уровня поля были, качественные очень. Отель очень комфортный был. В этой ситуации, в которой сейчас находится Украина, я считаю, что все было на высоком уровне. Прилет – все прошло хорошо, быстро. Недалеко отель и в Словении, и в Шотландии. Готовимся к завтрашней тренировке.

– Какая первая реакция шотландцев на вас была?

– Люди очень приветливы. На паспортном контроле люди улыбались, не было никаких вопросов. И когда мы ехали по Глазго, очень много было флагов украинских: и в аэропорту, и на выезде из аэропорта, и в городе. Поэтому, очень приятно, конечно, – сказал Руслан.

Напомним, что игра между сборными Шотландии и Украины состоится уже сегодня, 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк". Начало – в 21:45.