Без трех игроков. Петраков назвал заявку Украины на матч с Шотландией

В среду, 1 июня, сборная Украины проведет важнейший поединок против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В преддверии матча главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился с заявкой на игру. В списке 23 футболиста.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Александр Зинченко, Руслан Малиновский

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в официальную заявку не попали Даниил Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.

Напомним, матч Шотландия - Украины пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" и начнется в 21:45.