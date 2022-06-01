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Без трех игроков. Петраков назвал заявку Украины на матч с Шотландией
Решение главного тренера
Фото: пресс-служба УАФ
В среду, 1 июня, сборная Украины проведет важнейший поединок против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.
В преддверии матча главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился с заявкой на игру. В списке 23 футболиста.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Тарас Качараба, Илья Забарный, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Александр Зинченко, Руслан Малиновский
Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук
Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Глазго, в официальную заявку не попали Даниил Сикан, Денис Попов и Андрей Лунин.
Напомним, матч Шотландия - Украины пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" и начнется в 21:45.
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