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Национальная сборная Украины

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Бывший полузащитник Шотландии: ФИФА должна взять Украину на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до 5 команд

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Был бы рациональный и яркий политический жест от ФИФА

Бывший полузащитник Шотландии: ФИФА должна взять Украину на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до 5 команд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс призвал взять Украину на ЧМ-2022. Футбольный эксперт высказался перед стартом очного матча национальных команд за выход в финал квалификации.

"Мы наблюдаем (война) то, чего я никогда не видел прежде. Все происходит всего в четырех часах полета от того места, где мы находимся. Это не на другом конце света. Однажды это может дойти и до нас. Поэтому нужно поддержать Украину настолько, насколько это возможно.

Как по мне, ФИФА должна сказать, что сегодняшняя игра не имеет никакого значения – сборная Украины поедет на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до пяти команд.

Украина должна лететь на ЧМ просто для того, чтобы оставаться в центре всеобщего внимания", – сказал Сунесс Sky Sports.

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В статье: Украина Шотландия ФИФА Чемпионат Мира
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Источник:
scotsman.com

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
02.06.2022 в 00:01
Дякуємо пану Сунесу за думку, та дякуємо за підтримку. Але, всеж таки, ми сподіваємось своїми силами досягти виходу на Мундіаль
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