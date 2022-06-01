Бывший полузащитник Шотландии: ФИФА должна взять Украину на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до 5 команд

Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс призвал взять Украину на ЧМ-2022. Футбольный эксперт высказался перед стартом очного матча национальных команд за выход в финал квалификации.

"Мы наблюдаем (война) то, чего я никогда не видел прежде. Все происходит всего в четырех часах полета от того места, где мы находимся. Это не на другом конце света. Однажды это может дойти и до нас. Поэтому нужно поддержать Украину настолько, насколько это возможно.

Как по мне, ФИФА должна сказать, что сегодняшняя игра не имеет никакого значения – сборная Украины поедет на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до пяти команд.

Украина должна лететь на ЧМ просто для того, чтобы оставаться в центре всеобщего внимания", – сказал Сунесс Sky Sports.