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Бывший полузащитник Шотландии: ФИФА должна взять Украину на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до 5 команд
Был бы рациональный и яркий политический жест от ФИФА
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс призвал взять Украину на ЧМ-2022. Футбольный эксперт высказался перед стартом очного матча национальных команд за выход в финал квалификации.
"Мы наблюдаем (война) то, чего я никогда не видел прежде. Все происходит всего в четырех часах полета от того места, где мы находимся. Это не на другом конце света. Однажды это может дойти и до нас. Поэтому нужно поддержать Украину настолько, насколько это возможно.
Как по мне, ФИФА должна сказать, что сегодняшняя игра не имеет никакого значения – сборная Украины поедет на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до пяти команд.
Украина должна лететь на ЧМ просто для того, чтобы оставаться в центре всеобщего внимания", – сказал Сунесс Sky Sports.
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