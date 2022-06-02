Зинченко: Радоваться некогда, впереди игра с Уэльсом - финал нашей жизни

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022.

— С первых минут сборная Украины взяла игру под свой контроль, создавала много моментов. Это сразу придало вам уверенность?

— Было такое чувство, что мы будем контролировать игру все 90 минут, однако в середине второго тайма мы подсели, что было заметно со стороны. Мы этого ожидали, поскольку Шотландия — очень хорошая команда. Она любит играть в длинные передачи на борьбу, подбор, еще один подбор. Самое главное, что мы победили. Но радоваться некогда. Настало время для восстановления. Впереди - финал всей нашей жизни.

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— Хватит ли вам времени, чтобы восстановиться?

— Каждый из нас профессионал, который должен знать, что ему нужно делать для этого. Однако все мы понимаем, что игра с Уэльсом будет больше не о физическом состоянии или тактике – это будет игра на выживание. Все будут биться до конца и будут отдавать всего себя, потому что мы будем играть за нашу страну.

— Наши болельщики выбрали "Львом матча" Андрея Ярмоленко. Что скажешь по этому поводу?

— Согласен с ними на сто процентов. Андрей — лидер нашей команды, игрок, каждый матч делает счет, забивает важные мячи. Я рад за него, хочу поздравить его с этим признанием.

— Было видно, что вы собрались после пропущенного гола и не позволили сопернику смять себя на последних минутах.

— У нас есть горький опыт в этом, поэтому понимали ситуацию. Мы знали, что шотландцы побегут вперед. Однако мы добавили в этом аспекте, сыграли как одно целое и довели дело до победы, – сказал Зинченко.

Напомним, что в финале отбора на чемпионат мира украинцы сыграют с Уэльсом. Матч состоится 5 июня.