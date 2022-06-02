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WhoScored: Ярмоленко - лучший игрок матча Шотландия - Украина. Бущан - худший среди украинцев
Оценки за матч
Faisal HQ
Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.
Команда Петракова в Глазго
По окончанию матча известный статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки за поединок.
Лучшим игроком в составе обеих команды был признан капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко – 8.2 балла.
У Зинченко – 8.1 балла. Третью лучшую Оценку получил Малиновский - 7.5.
Худший игрок в составе сборной Украины – голкипер Георгий Бущан, после ошибки которого шотландцы забили свой гол.
Лучший у шотландцев – автор гола Макгрегор – 7.4 балла.
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