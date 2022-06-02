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WhoScored: Ярмоленко - лучший игрок матча Шотландия - Украина. Бущан - худший среди украинцев

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Оценки за матч

WhoScored: Ярмоленко - лучший игрок матча Шотландия - Украина. Бущан - худший среди украинцев

Faisal HQ

Новина українською

Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.

Команда Петракова в Глазго обыграла Шотландию со счетом 3:1.

По окончанию матча известный статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки за поединок.

Лучшим игроком в составе обеих команды был признан капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко – 8.2 балла.

У Зинченко – 8.1 балла. Третью лучшую Оценку получил Малиновский - 7.5.

Худший игрок в составе сборной Украины – голкипер Георгий Бущан, после ошибки которого шотландцы забили свой гол.

Лучший у шотландцев – автор гола Макгрегор – 7.4 балла.

WhoScored: Ярмоленко - лучший игрок матча Шотландия - Украина. Бущан - худший среди украинцев - изображение 1
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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Шотландия Георгий Бущан Руслан Малиновский Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
02.06.2022 в 00:48
Ну Бущана дарма так "принизили"! Георгій не тільки "зняв з голови" суперника м'яч, але і не висунувся з гри та зреагував на сферу... Так нам не повезло, кругленький все одно залетів... Степаненко теж не зміг до нього якісно дістатися.
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RicoRico (Кривой Рог)
02.06.2022 в 00:29
Ярмола дуже порадував. І в оборону повертався, і в середину опускався, і по флангу грав, і ривок з голом зробив. Видно що ще досі в порядку. Шкода що дальніх ударів сьогодні не було. Я думаю що він може навіть і до ЄВРО 2024 залишитися.
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+3
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