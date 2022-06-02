WhoScored: Ярмоленко - лучший игрок матча Шотландия - Украина. Бущан - худший среди украинцев

Ну Бущана дарма так "принизили"! Георгій не тільки "зняв з голови" суперника м'яч, але і не висунувся з гри та зреагував на сферу... Так нам не повезло, кругленький все одно залетів... Степаненко теж не зміг до нього якісно дістатися.