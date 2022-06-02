"Победы, мира, улыбок детей". Пожелания игрока сборной Украины после встречи с Шотландией

Опорник сборной Украины Сергей Сидорчук опубликовал публикацию в социальных сетях после вчерашнего матча против Шотландии.

"Только победы. Только миру. И счастливые улыбки наших детей. Тем более в такой день. Вот все наши желания! Поздравляю всех с победой", - написал Сидорчук.

Вчера Сергей провел на поле порядка минут. Впереди у Украины еще четыре матча.