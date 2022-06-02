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"Победы, мира, улыбок детей". Пожелания игрока сборной Украины после встречи с Шотландией

Национальная сборная Украины
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И весьма правильные пожелания

"Победы, мира, улыбок детей". Пожелания игрока сборной Украины после встречи с Шотландией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Опорник сборной Украины Сергей Сидорчук опубликовал публикацию в социальных сетях после вчерашнего матча против Шотландии.

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"Только победы. Только миру. И счастливые улыбки наших детей. Тем более в такой день. Вот все наши желания! Поздравляю всех с победой", - написал Сидорчук.

Вчера Сергей провел на поле порядка минут. Впереди у Украины еще четыре матча.

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В статье: Украина Сергей Сидорчук
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