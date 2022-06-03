Национальная сборная Украины
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Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине
Усилен центр поля
Фото: УАФ
Украинская сборная ведет подготовку к матчу против Уэльса. Состав команды Петракова пополнил новый футболист.
К сборной присоединился опорник Даниил Игнатенко. Как говорит официальный сайт УАФ, он вряд ли будет готов к игре против "драконов", однако кроме Уэльса, впереди у Украины еще три соперника в Лиге Наций.
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Матч Уэльс - Украина состоится в воскресенье, пятого июня. Начало - в 19:00.
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Источник:УАФ
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