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Национальная сборная Украины

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Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Усилен центр поля

Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская сборная ведет подготовку к матчу против Уэльса. Состав команды Петракова пополнил новый футболист.

К сборной присоединился опорник Даниил Игнатенко. Как говорит официальный сайт УАФ, он вряд ли будет готов к игре против "драконов", однако кроме Уэльса, впереди у Украины еще три соперника в Лиге Наций.

Фотогалерея

Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине - фото 1Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине - фото 2Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине - фото 3Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине - фото 4Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине - фото 5Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине - фото 6

Матч Уэльс - Украина состоится в воскресенье, пятого июня. Начало - в 19:00.

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В статье: Украина Даниил Игнатенко
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Источник:
УАФ

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