Плюс один опорник. Игнатенко присоединился к сборной Украине

Украинская сборная ведет подготовку к матчу против Уэльса. Состав команды Петракова пополнил новый футболист.

К сборной присоединился опорник Даниил Игнатенко. Как говорит официальный сайт УАФ, он вряд ли будет готов к игре против "драконов", однако кроме Уэльса, впереди у Украины еще три соперника в Лиге Наций.

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Матч Уэльс - Украина состоится в воскресенье, пятого июня. Начало - в 19:00.