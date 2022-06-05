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Шевченко: Знаю, что ребята будут сражаться за победу
Команда сделает все для выхода на ЧМ
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок и наставник сборной Украины Андрей Шевченко поддержал команду перед матчем с Уэльсом в рамках отбора к ЧМ-2022.
"Сегодня важный матч. Желаю ребятам всего наилучшего. Я знаю, что они будут биться за победу. Мы с вами".
За пределами поля я вместе со Sports For Peace стараюсь собрать средства для своей страны с помощью тихого аукциона.
Все средства пойдут на восстановление Украины и помощь всем, кто пострадал от войны в моей стране. Пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы просмотреть удивительные призы", – написал Шевченко.
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