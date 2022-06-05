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Бейл, Рэмзи и Джеймс. Стартовый состав сборной Уэльса на матч против Украины
Все звезды команды выйдут с первых минут
Фото: Soccer, football or whatever
Был объявлен состав сборной Уэльса, который начнет матч против сборной Украины в финальном матче отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Вратарь: Уэйн Хеннесси
Защитники: Коннор Робертс, Бен Дэвис, Джо Родон, Неко Уильямс
Полузащитники: Этан Ампаду, Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Дэниел Джеймс
Нападающие: Киффер Мур, Гарет Бэйл
Матч с Украиной начнется в 19:00 по киевскому часу. Ранее также был
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