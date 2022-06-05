Бейл, Рэмзи и Джеймс. Стартовый состав сборной Уэльса на матч против Украины

Был объявлен состав сборной Уэльса, который начнет матч против сборной Украины в финальном матче отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Вратарь: Уэйн Хеннесси

Защитники: Коннор Робертс, Бен Дэвис, Джо Родон, Неко Уильямс

Полузащитники: Этан Ампаду, Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Дэниел Джеймс

Нападающие: Киффер Мур, Гарет Бэйл