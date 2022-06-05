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Бейл, Рэмзи и Джеймс. Стартовый состав сборной Уэльса на матч против Украины

Национальная сборная Украины
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Все звезды команды выйдут с первых минут

Бейл, Рэмзи и Джеймс. Стартовый состав сборной Уэльса на матч против Украины

Фото: Soccer, football or whatever

UA-Футбол
Новина українською

Был объявлен состав сборной Уэльса, который начнет матч против сборной Украины в финальном матче отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Вратарь: Уэйн Хеннесси

Защитники: Коннор Робертс, Бен Дэвис, Джо Родон, Неко Уильямс

Полузащитники: Этан Ампаду, Аарон Рэмзи, Джо Аллен, Дэниел Джеймс

Нападающие: Киффер Мур, Гарет Бэйл

Матч с Украиной начнется в 19:00 по киевскому часу. Ранее также был обнародован стартовый состав сборной Украины на предстоящую игру.

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В статье: Уэльс Национальная сборная Украины
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