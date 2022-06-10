Петраков: Бущан и Степаненко отправились домой, Сирота заболел

Наставник сборной Украины Александр Петраков дал свой комментарий накануне матча против Армении.

"Играть в Лодзе - это было мое пожелание. Руководство спросило, где я хочу играть, в каком городе. Я предложил Лодзь. Я знал, что здесь работают и проживают многие украинцы, более 6 тысяч.

Десять лет назад Украина и Польша провели совместное Евро-2012? Я был на игре Украина – Швеция. Была гордость за страну, когда победили наши. Помню этот матч.

Тарас Степаненко и Георгий Бущан отправились домой. Эдуард Соболь сегодня приступает к тренировкам после простуды, но заболел Александр Сирота. Все остальные здоровы. Сейчас будет тренировка, после нее увидим, как кто выглядит.

Победа на молодежном чемпионате мира в Лодзе? Это в прошлом. Я перевернул страницу и живу дальше", - заявил Александр Васильевич.

Матч Украина - Армения пройдет 11-го июня, в 16:00.