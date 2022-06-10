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Петраков: Бущан и Степаненко отправились домой, Сирота заболел
О кадровой ситуации и не только
Фото: УАФ
Наставник сборной Украины Александр Петраков дал свой комментарий накануне матча против Армении.
"Играть в Лодзе - это было мое пожелание. Руководство спросило, где я хочу играть, в каком городе. Я предложил Лодзь. Я знал, что здесь работают и проживают многие украинцы, более 6 тысяч.
Десять лет назад Украина и Польша провели совместное Евро-2012? Я был на игре Украина – Швеция. Была гордость за страну, когда победили наши. Помню этот матч.
Тарас Степаненко и Георгий Бущан отправились домой. Эдуард Соболь сегодня приступает к тренировкам после простуды, но заболел Александр Сирота. Все остальные здоровы. Сейчас будет тренировка, после нее увидим, как кто выглядит.
Победа на молодежном чемпионате мира в Лодзе? Это в прошлом. Я перевернул страницу и живу дальше", - заявил Александр Васильевич.
Матч Украина - Армения пройдет 11-го июня, в 16:00.
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