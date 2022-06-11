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Степаненко: Если тренерский штаб сборной не будет видеть меня в составе, то приезжать просто так не буду
Считает, что всегда должен играть сильнейший
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о своих повреждениях, матчах против Уэльса и Армении, а также о будущем в сборной Украине журналисту Николаю Василькову:
“О травме
Травма не слишком серьезная. Если бы нужно было кровь из носа сыграть, то можно было сделать укол, а потом восстановиться, но у нас есть кому играть. Молодые ребята тоже должны получать игровое время. Поэтому решили с тренерским и медицинским штабом, что лучше залечить травму. Тем более что скоро начинается новый сезон. Необходимо беречь здоровье, ведь жизнь спортсмена зависит именно от него.
О будущем в сборной Украины
Посмотрим, был тяжелый удар после Уэльса. Сейчас нужно приехать домой и отдохнуть. Вскоре начнется новый сезон. Будем видеть, что вообще будет с клубами, сейчас много неясностей. Если я буду видеть, что на меня рассчитывают – конечно, приеду в сборную и буду помогать. Однако если я пойму, что тренерский штаб не видит меня в составе, то приезжать просто так не буду. Я это всегда говорил. Всегда должен играть сильнейший. Я такой человек, если чем занимаюсь – то делаю это хорошо. Если приезжать в сборную, то нужно делать все хорошо и отдаваться на максимум. Для меня это важно.
О Уэльсе
Я до сих пор обдумывал эту ситуацию. Почему мы не прошли дальше? Обычно я пытаюсь найти ответы в себе, возможно, где-то недоработал, не то сделал перед игрой, не так подготовился. Но я не могу предъявить какие-либо серьезные претензии ни себе, ни ребятам. Потому что все поступали правильно, играли, было много моментов. Но иногда в спорте есть такое понятие, как нефарт. К сожалению, тогда удача была на стороне Уэльса. Это спорт, не всегда проходит сильнее.
О Мхитаряне и сборной Армении
Я с ним общался, поздравлял с победой в Лиге конференций. Он уже завершил карьеру в сборной, но попросил им много не забивать. Понятно, что у Армении не такой уровень, как у Украины. Тем не менее, нашим ребятам нужно максимально настраиваться на этот матч и не учитывать, против какой команды играешь. Это только их проблемы, какой у них уровень, у нас свои задачи - выйти с первого месяца в группу А. Нельзя так терять очки, как мы это делали с Казахстаном в отборе на Чемпионат мира”, - рассказал Степаненко.
Отметим, что полузащитник дебютировал в сборной Украины 17 ноября 2010 в матче против Швейцарии. В общей сложности на счету Степаненко четыре гола и один ассист в 71 матче за "сине-желтых". Также в свой пассив опорник записал 12 желтых и две красные карточки.
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