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Проводы, рекордный матч и звание Льва. Прощальный матч Пятова за сборную Украины стал знаковым

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Исторические мгновения

Проводы, рекордный матч и звание Льва. Прощальный матч Пятова за сборную Украины стал знаковым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов провел все девяносто минут матча против Армении в Лиге наций (победа 3:0). Этот поединок стал последним для вратаря в футболке сборной Украины (завершает международную карьеру).

После матча с Пятовым трогательно прощались партнеры, тренеры и болельщики. Сам Андрей получил звание "Лев матча" (лучший игрок матча), а также установил рекорд – 47 "сухих" поединков в сборной. Ранее рекордсменом с 46-ю клиншитами был Александр Шовковский.

После матча Пятов дал комментарии журналистам. Читайте на UA-Футбол >>>

Проводы, рекордный матч и звание Льва. Прощальный матч Пятова за сборную Украины стал знаковым - изображение 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Украина Лига Наций Александр Пятов
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2022 в 18:53
Молодчинка! Вітання!
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