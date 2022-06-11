Проводы, рекордный матч и звание Льва. Прощальный матч Пятова за сборную Украины стал знаковым

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов провел все девяносто минут матча против Армении в Лиге наций (победа 3:0). Этот поединок стал последним для вратаря в футболке сборной Украины (завершает международную карьеру).

После матча с Пятовым трогательно прощались партнеры, тренеры и болельщики. Сам Андрей получил звание "Лев матча" (лучший игрок матча), а также установил рекорд – 47 "сухих" поединков в сборной. Ранее рекордсменом с 46-ю клиншитами был Александр Шовковский.

После матча Пятов дал комментарии журналистам. Читайте на UA-Футбол >>>

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