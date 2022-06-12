Тренеру армянской сборной отказали переводить вопрос о войне россии против Украины

После матча Украина – Армения на пресс-конференции главного тренера армян Хоакину Капарросу произошел казус. Украинской журналистке Ирине Козюпе отказали в ответе на такой вопрос:

“Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля россия напала на нашу страну и все это время идет война. Чтобы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила поддержку Украины”, - сказала Козюпа.

Этот вопрос был задан в ZOOM, и в ответ журналистка услышала, что испанский тренер не будет отвечать на этот вопрос, потому что он касается политики, а не футбольного матча. Он даже не был переведен, а Капаррос ответил только "Сори".