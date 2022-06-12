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Тренеру армянской сборной отказали переводить вопрос о войне россии против Украины

Национальная сборная Украины
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Ибо "спорт вне политики"

Тренеру армянской сборной отказали переводить вопрос о войне россии против Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После матча Украина – Армения на пресс-конференции главного тренера армян Хоакину Капарросу произошел казус. Украинской журналистке Ирине Козюпе отказали в ответе на такой вопрос:

“Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля россия напала на нашу страну и все это время идет война. Чтобы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила поддержку Украины”, - сказала Козюпа.

Этот вопрос был задан в ZOOM, и в ответ журналистка услышала, что испанский тренер не будет отвечать на этот вопрос, потому что он касается политики, а не футбольного матча. Он даже не был переведен, а Капаррос ответил только "Сори".

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В статье: Украина Армения Хоакин Капаррос
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.06.2022 в 10:53
Армения - давние русские подстилки… за что уже поплатились в Карабахе
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