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Тренеру армянской сборной отказали переводить вопрос о войне россии против Украины
Ибо "спорт вне политики"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После матча Украина – Армения на пресс-конференции главного тренера армян Хоакину Капарросу произошел казус. Украинской журналистке Ирине Козюпе отказали в ответе на такой вопрос:
“Этот матч должен был пройти в Украине, но сегодня сборные играют в Польше, потому что 24 февраля россия напала на нашу страну и все это время идет война. Чтобы вы хотели сказать сборной Украины и украинцам, ведь сборная Армении в этом матче никак не выразила поддержку Украины”, - сказала Козюпа.
Этот вопрос был задан в ZOOM, и в ответ журналистка услышала, что испанский тренер не будет отвечать на этот вопрос, потому что он касается политики, а не футбольного матча. Он даже не был переведен, а Капаррос ответил только "Сори".
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