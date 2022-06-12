  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Малиновский: Три игры говорил Караваеву катить под себя
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский: Три игры говорил Караваеву катить под себя

Национальная сборная Украины
Обновлено
(5 голосов)

И все же это принесло результат

Малиновский: Три игры говорил Караваеву катить под себя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу "сине-желтых" в матче против Армении:

“Тактично соперник в обороне очень хорошо играет. Насыщают, а при открытом мяче отскакивают назад хорошо. Было тяжело забить. То, что я Саше Караваеву говорил уже три игры – катить под себя. Он впервые покатил и мы забили мяч.

Полагаю, когда был счет 1:0, игра была еще открыта. Но при 2:0 Армении было тяжело возвратиться. Караваев провел на уровне игру, поздравляю его. Важно восстановиться, следующая встреча будет важной.

Когда-то было такое поколение, что молодым футболистам было очень тяжело. Если бы в мое время было больше таких, как Андрей Пятов, возможно, я и раньше смог бы заиграть на высоком уровне. Он всегда поддерживает, помогает. Настоящий капитан, легенда украинского футбола. Для каждого сыграть 100 матчей за сборную – гордость”, - сказал Малиновский.

Отметим, что сборная Украины открыла счет в матче против армян благодаря прострелу Караваева с правого фланга на Малиновского, который забид из-за пределов штрафной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Армения Александр Караваев Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.06.2022 в 12:14
Что-то у наших легионеров мания величия началась. Пока более-менее серьёзные достижения есть только у Зины, а Малина с Яремчуком больше языком болтают…
Ответить
+2
-1
avatar
Wreck (Киев)
12.06.2022 в 14:06
У Малины есть индивидуальные достижения, а у Зины клубные. А Яремчук для сборной лучший форвард после Шевы. Вопросы?
Ответить
0
-1
Olеgуurсhak (Xмельницький )
12.06.2022 в 14:17
Які такі індівідуальні досягнення є у Маліни? Яремчуку навідь у клубі місто не гарантовано. Вопросы?
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде