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Харатин: Кричали с папой, что на Ярмоленко пенальти в матче с Уэльсом был

Национальная сборная Украины
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Ключевой момент, который мог бы повлиять на исход поединка

Харатин: Кричали с папой, что на Ярмоленко пенальти в матче с Уэльсом был

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал вылет национальной сборной Украины от Уэльса (0:1) в отборе ЧМ-2022.

— Очень переживал за команду. Конечно, хотелось пробиться бы на чемпионат мира, но это футбол. Видно, что сборная отдала все силы, тренерский штаб посвятил себя полностью этим матчам. Она старалась, было сложно играть на 3-4 день против Уэльса. Тем более, что много футболистов без игровой практики. Видно, что команда отдалась. Были моменты, но не забили. Это спорт, футбол. Бывает и такое. Сложный момент для всех, но нужно идти дальше.

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— Пенальти на Ярмоленко был?

— Был! Как по мне, был. Мы тут с папой кричали. Мы были уверены, что это пенальти. Кричали, чтобы судья посмотрел ВАР, чтобы был контакт с четвертым судьей, а это 100% пенальти.

Только мы увидели, что он слушает ассистента — все, 100% были уверены, что это пенальти. Но когда главный арбитр не поставил одиннадцатиметровый, очень удивились. Конечно, это один из переломных моментов в игре. Потому что сразу сравнять счет было бы очень хорошо для нашей команды в психологическом плане. Это один такой ключевой момент, который повлиял на исход матча, — сказал Харатин.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Уэльс Игорь Харатин
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
13.06.2022 в 15:54
Ну якщо с татом крычали-тоди ладно!
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