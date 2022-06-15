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Селезнев: Я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Селезнев: Я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев считает, что полузащитник Виталий Буяльский заслуживает место в национальной команде.

"В сборной Украины нельзя выделить одного лидера. Есть команда и коллектив. Ярмоленко можно назвать лидером. Он доказывает это в раздевалке и на поле. Есть Малиновский, Зинченко, Яремчук, Забарный. Думаю, атмосфера в команде на высшем уровне.

Не мне судить о составе, но я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной. Он бы помог команде в этих поединках, в том числе, и с Уэльсом", — считает Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Украина Виталий Буяльский
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Источник:
ТК Футбол

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