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Селезнев: Я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной Украины
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев считает, что полузащитник Виталий Буяльский заслуживает место в национальной команде.
"В сборной Украины нельзя выделить одного лидера. Есть команда и коллектив. Ярмоленко можно назвать лидером. Он доказывает это в раздевалке и на поле. Есть Малиновский, Зинченко, Яремчук, Забарный. Думаю, атмосфера в команде на высшем уровне.
Не мне судить о составе, но я считаю, что Буяльский заслуживал место в сборной. Он бы помог команде в этих поединках, в том числе, и с Уэльсом", — считает Селезнев.
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