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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины
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В июне сине-желтые отыграли пять поединков

Стало известно место сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина, по-прежнему, занимает 27-е место.

Сине-желтые, которые в июне провели пять матчей (Шотландия — 3:1, Уэльс — 0:1, Ирландия — 1:0, 1:1, Армения — 3:0), имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия - 45-е (-6), Ирландия - 47-е (0), Армения - 92-е (0).

Рейтинг ФИФА на 23.06.2022

1. Бразилия — 1837,56.

2. Бельгия — 1821,92.

3. Аргентина — 1770,65.

4. Франция — 1764,85.

5. Англия — 1737,46.

6. Испания — 1716,93.

7. Италия — 1713,86.

8. Нидерланды — 1679,41.

9. Португалия — 1678,65.

10. Дания — 1665,47.

27. УКРАИНА 1542,79.

Полный рейтинг здесь.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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