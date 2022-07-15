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УАФ – о возможном трансляторе сборной вместо ТК Футбол: Маркетинг ведет переговоры с обладателями прав
Пока все еще очень много непонятного
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация с каналами "Футбол 1/2/3" остается непонятной. После заявления Рината Ахметова через сайт своей инвестиционной компании SCM, вся деятельность "Медиа Группы Украина" просто застыла: ни новостей, ни программ. Все еще действующие сотрудники обычно неохотно идут на контакт, ведь сами пока не понимают, какое будущее их ожидает.
В SCM
"Закрытие "Футболов" стало неожиданностью не только для сотрудников каналов "Футбол", - сообщили в Украинской ассоциации футбола Александру Рыженко на его запрос о предстоящих трансляциях сборной. - Сейчас еще рано комментировать, что будет дальше. Маркетинг ведет переговоры с обладателями прав, результат будет позже".
Напомним, что каналы "Футбол 1/2/3", кроме национальной команды, в последнее время показывали игры с участием молодежной и женской сборных Украины.
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