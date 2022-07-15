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УАФ – о возможном трансляторе сборной вместо ТК Футбол: Маркетинг ведет переговоры с обладателями прав

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Пока все еще очень много непонятного

УАФ – о возможном трансляторе сборной вместо ТК Футбол: Маркетинг ведет переговоры с обладателями прав

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ситуация с каналами "Футбол 1/2/3" остается непонятной. После заявления Рината Ахметова через сайт своей инвестиционной компании SCM, вся деятельность "Медиа Группы Украина" просто застыла: ни новостей, ни программ. Все еще действующие сотрудники обычно неохотно идут на контакт, ведь сами пока не понимают, какое будущее их ожидает.

В SCM в эксклюзивном комментарии для UA-Футбол уже сообщали, что работа каналов "Футбол 1/2/3", как и "Шахтер ТВ" ранее, будет приостановлена. А что на счет прав на трансляции? Ни для кого не секрет, что "Футболы" в лице МГУ владели самыми ретинговыми футбольными трансляциями в Украине: всеми играми национальной сборной в Лиге наций, на Евро и ЧМ.

"Закрытие "Футболов" стало неожиданностью не только для сотрудников каналов "Футбол", - сообщили в Украинской ассоциации футбола Александру Рыженко на его запрос о предстоящих трансляциях сборной. - Сейчас еще рано комментировать, что будет дальше. Маркетинг ведет переговоры с обладателями прав, результат будет позже".

Напомним, что каналы "Футбол 1/2/3", кроме национальной команды, в последнее время показывали игры с участием молодежной и женской сборных Украины.

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В статье: Украина Телеканал Футбол 1/2/3 Телевидение УАФ
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