Каналы Футбол 1/2/3 будут вынуждены приостановить деятельность. Консультации по правам на трансляции продолжаются

Еще в первой половине текущей недели Ринат Ахметов объявил о своем выходе из медиа-бизнеса и передаче лицензий на свои телеканалы государству. Однако со времени заявления прошло почти трое суток, а никакого плана, как будет происходить процесс закрытия СМИ, входивших в "Медиа Группа Украина", не появилось.

Одной из причин молчания может стать неожиданность заявления от Ахметова, ведь многие уже неоднократно признавались, что даже руководители проектов не были в курсе возможного закрытия и еще за несколько дней до точки невозврата расписывали планы на будущее. Но, похоже, теперь все эти планы не понадобятся.

"Лицензия телеканалов "Футбол 1/2/3", как и других каналов "Медиа Группы Украина", также подана на аннулирование. После положительного решения они лишатся статуса СМИ и будут вынуждены остановить деятельность", - сообщили в пресс-службе инвестиционной компании SCM Александру Рыженко.

Конечно, судьбу всех телеканалов медиахолдинга будут решать у SCM Рината Ахметова. В том числе и четырех футбольных. И если потеря "Шахтер ТВ", о закрытии которого уже было объявлено официально , не особо повлияет на ТВ-рынок, то возможная ликвидация "Футбол 1/2/3" серьезно изменит ситуацию, ведь эти телеканалы обладали правами на все турниры с участием сборной Украины (Лига наций, отборы и финальные части на ЧМ и Евро) и большую часть матчей УПЛ. И это уже не говоря о других европейских турнирах, которые хоть и не были среди рейтинговых, но деньги на них все равно тратились: чемпионаты Турции, Нидерландов, Аргентины, США (МЛС) и кубковые соревнования.

"Права на трансляции остаются в собственности Медиа группы Украина. Консультации по их дальнейшей судьбе продолжаются с продавцами этих прав. Об окончательном решении будет поставлено в известность отдельно", - добавили в SCM.

Однако это речь идет именно о телеканалах. Следует не забывать, что "Футболы" последний год очень активно развивали Youtube-направление, где создали несколько нишевых проектов: "Футбол News", "Первая лига", "Великий футбол", "Yellow", "FAN TALK", "BurBuzz и собственно, основной канал. Все эти каналы имеют в сумме только в ютубе почти полтора миллиона подписчиков.

Кроме того, не стоит забывать, что футбол на каналах МГУ показывали не только "Футбол 1/2/3", но и на платформе Oll.tv, которая владела сублицензиями на некоторые спортивные события или даже была их совладельцем. Однако судьба всех видео интернет-проектов также пока неизвестна.

Не стоит исключать, что ютуб-каналы и/или oll.tv будут бороться за права на показ нового сезона УПЛ, который должен стартовать 23 августа. Ожидается, что тендер среди желающих показывать украинский чемпионат должен пройти до конца июля. В конце концов прецедент, когда футбольный турнир можно смотреть только в интернете, в Украине уже есть: речь о Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, которые транслируют MEGOGO и Воля TV.