  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Умер отец автора первого в истории сборной Украины гола
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер отец автора первого в истории сборной Украины гола

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Не стало самого старшего члена семьи Гецко

Умер отец автора первого в истории сборной Украины гола

Фото з відкритих джерел

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

В семье бывших футболистов Гецко – старшего брата Ивана, младшего Сергея и их сестры Евгении, случилось горе – на 74-м году ушел из жизни их отец Михаил Иванович.

Во многом именно благодаря самому старшему Гецко сыновья связали себя с игрой миллионов. Иван хорошо известен украинским болельщикам по выступлениям в "Закарпатье", СКА "Карпаты", "Черноморце", "Днепре", "Кривбассе", "Металлисте", поиграл он также в клубах Израиля, россии. В свое время он защищал цвета сборной СССР и Украины, в составе которой стал автором первого гола в ее истории. В профессиональной карьере Сергея были выступления в "Карпатах" (Мукачево), СК "Одесса", "Верховине" и "Полиграфтехнике".

По словам младшего из братьев, в середине 80-х годов Иван и Сергей вместе с отцом играли в закарпатской любительской команде "Металлист" (Ильница).

Коллектив сайта UA-Футбол выражает искренние соболезнования семье Гецко по поводу тяжелой утраты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Гецко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде