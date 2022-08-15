Умер отец автора первого в истории сборной Украины гола

В семье бывших футболистов Гецко – старшего брата Ивана, младшего Сергея и их сестры Евгении, случилось горе – на 74-м году ушел из жизни их отец Михаил Иванович.

Во многом именно благодаря самому старшему Гецко сыновья связали себя с игрой миллионов. Иван хорошо известен украинским болельщикам по выступлениям в "Закарпатье", СКА "Карпаты", "Черноморце", "Днепре", "Кривбассе", "Металлисте", поиграл он также в клубах Израиля, россии. В свое время он защищал цвета сборной СССР и Украины, в составе которой стал автором первого гола в ее истории. В профессиональной карьере Сергея были выступления в "Карпатах" (Мукачево), СК "Одесса", "Верховине" и "Полиграфтехнике".

По словам младшего из братьев, в середине 80-х годов Иван и Сергей вместе с отцом играли в закарпатской любительской команде "Металлист" (Ильница).

Коллектив сайта UA-Футбол выражает искренние соболезнования семье Гецко по поводу тяжелой утраты.