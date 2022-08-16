  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина определилась с местом проведения домашней игры против Шотландии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина определилась с местом проведения домашней игры против Шотландии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

В рамках Лиги Наций

Украина определилась с местом проведения домашней игры против Шотландии

Фото: cracovia.pl

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины определилась с местом проведения последнего матча в рамках Лиги Наций.

По данным сайта УАФ, "сине-желтые" номинально примут Шотландию в Кракове на стадионе "Краковия". Местная арена может принять порядка 15 тысяч зрителей.

Читайте такжеАлександр Петраков: Спасибо Польше за прием, за то, что помогаете

Игра Украина - Шотландия состоится 27-го сентября. В этот же месяц коллектив Петракова встретится с Шотландией (21-е число) и Арменией (24-е число) на выезде.

Напомним, что после трех сыгранных игр Украина имеет в своем активе семь балов, лидируя в группе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде