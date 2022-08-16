Украина определилась с местом проведения домашней игры против Шотландии

Сборная Украины определилась с местом проведения последнего матча в рамках Лиги Наций.

По данным сайта УАФ, "сине-желтые" номинально примут Шотландию в Кракове на стадионе "Краковия". Местная арена может принять порядка 15 тысяч зрителей.

Игра Украина - Шотландия состоится 27-го сентября. В этот же месяц коллектив Петракова встретится с Шотландией (21-е число) и Арменией (24-е число) на выезде.

Напомним, что после трех сыгранных игр Украина имеет в своем активе семь балов, лидируя в группе.