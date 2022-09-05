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Национальная сборная Украины

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Петраков огласил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Также объявлен и резерв национальной команды

Петраков огласил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список из 25 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды для подготовки и участия в трех матчах Лиги наций УЕФА.

Также наставник сине-желтых обнародовал резерв сборной, в который вошли шесть исполнителей.

Состав сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
  • Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).
  • Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр).

Резерв: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - СК "Днепр-1" Днепр), Егор Назарина ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. Через пять дней, 21 числа, сине-желтые проведут первый из трех запланированных на сентябрь матчей — в Глазго против Шотландии.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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ВасяКулебяка (Козливка)
05.09.2022 в 13:53
Беседин наше ВСЬО
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+2
-1
avatar
Я я я я (Зєля Хуєсос)
05.09.2022 в 12:50
Буяльский: ну да, ну да, пошел я нах...
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+1
-6
Romerik (YNWA)
05.09.2022 в 12:53
Та всім плювати на твого Буяльського. Збірна не Динамо. І це не чемпіонат України. В жодного тренера збірної він не заграв. Для чого він тоді там?
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+5
-1
Artemanat (Кривой Рог)
05.09.2022 в 12:35
Игнатенко нужно наигрывать как замену для Степаненко
Ответить
+4
0

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