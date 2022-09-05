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Петраков огласил заявку сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Также объявлен и резерв национальной команды
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объявил список из 25 игроков, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды для подготовки и участия в трех матчах Лиги наций УЕФА.
Также наставник сине-желтых обнародовал резерв сборной, в который вошли шесть исполнителей.
Состав сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).
- Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).
- Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр).
Резерв: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - СК "Днепр-1" Днепр), Егор Назарина ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).
Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. Через пять дней, 21 числа, сине-желтые проведут первый из трех запланированных на сентябрь матчей — в Глазго против Шотландии.
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