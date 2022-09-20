Лунин: Если мне доверят место в основе - то я сделаю все, чтобы помочь

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от матча против команды Шотландии в Лиге наций.

"Соскучились, конечно. Потому что это последний сбор на полгода. Я счастлив. Много желания работать и играть. Все хорошо. После дороги немного отдохнули и сразу на тренировку. Хорошая тренировка, хороший ритм.

Конкуренция за место в воротах? Во-первых, Жоре Бущану скорейшего выздоровления. А кто играет – неважно. Важно побеждать, получать результат.

Думаю, у команд одинаковый уровень мотивации. То, что было – уже прошло. Шотландия – хорошая команда, силовая. Есть технические игроки. Поэтому будет тяжело. Тем более на выезде.

В "Реале" у нас сейчас отличное настроение. Когда побеждаешь, всегда легче работать, потому что положительная динамика. Я тренируюсь с командой, прохожу процесс, переживаю. Так что все прекрасно.

Я в тонусе, все хорошо. Уже не в первый раз я в такой ситуации. Я всегда готов играть, я работаю, потому нет никаких проблем. Поэтому самое важное, повторюсь – это результат команды, в данном случае сборной. Если я смогу помочь, будет хорошо.

Всегда хочется играть, ощущать эту атмосферу. Ты тренируешься для того, чтобы играть. Если здесь удастся, мне доверят — то я сделаю все, чтобы помочь", — сказал Лунин.