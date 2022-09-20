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Перед матчем Шотландия - Украина будет минута аплодисментов в память о Елизавете II

Национальная сборная Украины
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Минута памяти

Перед матчем Шотландия - Украина будет минута аплодисментов в память о Елизавете II

Фото: twitter.com/premierleague

Новина українською

Перед матчем Лиги наций Шотландия - Украина в память о королеве Великобритании Елизавете II будет минута аплодисментов, сообщает Твиттер шотландской команды.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Начало в 21.45.

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В статье: Украина Шотландия
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