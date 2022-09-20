Национальная сборная Украины
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Перед матчем Шотландия - Украина будет минута аплодисментов в память о Елизавете II
Минута памяти
Фото: twitter.com/premierleague
Перед матчем
Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Начало в 21.45.
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