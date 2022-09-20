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Национальная сборная Украины

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На ICTV объявили, кто будет комментировать ближайшие матчи сборной Украины в ЛН

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Немалая, кстати, тоже, интрига

На ICTV объявили, кто будет комментировать ближайшие матчи сборной Украины в ЛН

Новина українською

Матчи сборной Украины в Лиге наций в сентябре против команды Шотландии (две встречи) и Армении покажут телеканал ICTV.

Ради показа футбольной игры телеканал прервет телемарафон Єдині новини.

Комментировать три встречи сине-желтых будет комментатор Андрей Столярчук.

В комментарии Фактам ICTV он поделился ожиданиями от игры подопечных Александра Петракова.

— Ожидаем хороший футбол, который будет подкреплен хорошим результатом. У украинской команды в принципе задача одна – выйти в элитный дивизион. Это задача, как продемонстрировали предыдущие матчи Лиги наций и квалификационные поединки к ЧМ-2022, что вполне по силам эту задачу выполнить.

Столярчук отметил, что следует настраиваться на серьезную борьбу с Шотландией и держать кулаки за нашу команду.

— Нас ждут два матча (с шотландцами, – Ред.), и здесь нужно взять свое. Я надеюсь, что нам удастся продемонстрировать тот футбол, на который мы готовы. Если мы это сделаем, то выполним задание.

Первая игра против команды Шотландии в Лиге наций состоится 21 сентября в Глазго. Встреча начнется в 21:45 по Киеву. С командой Армении сине-желтые сыграют 24 сентября, а вторая игра с шотландцами запланирована на 27 сентября.

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В статье: Украина Андрей Столярчук
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