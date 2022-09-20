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На ICTV объявили, кто будет комментировать ближайшие матчи сборной Украины в ЛН
Немалая, кстати, тоже, интрига
Матчи сборной Украины в Лиге наций в сентябре против команды Шотландии (две встречи) и Армении покажут телеканал ICTV.
Ради показа футбольной игры телеканал прервет телемарафон Єдині новини.
Комментировать три встречи сине-желтых будет комментатор Андрей Столярчук.
В комментарии Фактам ICTV он поделился ожиданиями от игры подопечных Александра Петракова.
— Ожидаем хороший футбол, который будет подкреплен хорошим результатом. У украинской команды в принципе задача одна – выйти в элитный дивизион. Это задача, как продемонстрировали предыдущие матчи Лиги наций и квалификационные поединки к ЧМ-2022, что вполне по силам эту задачу выполнить.
Столярчук отметил, что следует настраиваться на серьезную борьбу с Шотландией и держать кулаки за нашу команду.
— Нас ждут два матча (с шотландцами, – Ред.), и здесь нужно взять свое. Я надеюсь, что нам удастся продемонстрировать тот футбол, на который мы готовы. Если мы это сделаем, то выполним задание.
Первая игра против команды Шотландии в Лиге наций состоится 21 сентября в Глазго. Встреча начнется в 21:45 по Киеву. С командой Армении сине-желтые сыграют 24 сентября, а вторая игра с шотландцами запланирована на 27 сентября.
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