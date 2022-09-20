Ярмоленко: Буду радоваться, если Россию исключат из всех соревнований, не только футбольных

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем с Шотландией в Лиге наций ответил на вопросы об отстранении российских клубов и сборных от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

"Мое мнение по поводу российского футбола, российского спорта – эту страну нужно изолировать от всего мира. Это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев, наших детей. Поэтому ни о каком спорте речь не идет. Все игроки сборной хотят только одного – чтобы эту страну наказывали посильнее.

Мы только за то, чтобы их просто изолировали от всего мира. Буду радоваться, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных", — сказал Ярмоленко.