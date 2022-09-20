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Ярмоленко: Буду радоваться, если Россию исключат из всех соревнований, не только футбольных
Эту страну нужно изолировать от всего мира
Фото: twitter.com/alainfcae
Капитан
"Мое мнение по поводу российского футбола, российского спорта – эту страну нужно изолировать от всего мира. Это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев, наших детей. Поэтому ни о каком спорте речь не идет. Все игроки сборной хотят только одного – чтобы эту страну наказывали посильнее.
Мы только за то, чтобы их просто изолировали от всего мира. Буду радоваться, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных", — сказал Ярмоленко.
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