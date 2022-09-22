Шелаев: Последний раз так плохо сборная Украины играла на Евро-2016 с Фоменко

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал разгромное поражение национально команды в матче Лиги наций с Шотландией (0:3).

– Александр Петраков на пресс-конференции взял вину на себя. Согласны, что тренер – главный виновник неудачи на "Хэмпден-парке"?

– Недаром говорят, что побеждают футболисты, а проигрывает тренер. Считаю, если наставник берет на себя вину – это всегда заслуживает уважения.

– Нынешний тренерский штаб исчерпал себя в сборной?

– Нет, мы делаем выводы на основе, пожалуй, худшей игры с Петраковым. Я не сторонник таких радикальных выводов.

– Когда на вашей памяти сборная играла так плохо?

– Боюсь ошибиться, но это было еще на Евро-2016 с Фоменко. Когда мы в последнем туре проиграли полякам.

– В следующий вторник мы будем принимать шотландцев в Польше. Следует ли ждать другой игры?

– Не думаю, что рисунок игры будет кардинально отличаться. По-моему, резкой смены мы не увидим. К сожалению.

– Уже в субботу у Украины тяжелый поединок в Ереване. Вам не страшно за счет игры с Арменией?

– Нет, вчерашнее поражение даст импульс, импульс злости. И понимание того, что нужно выигрывать у Армении. В таком случае матч против Шотландии на следующей неделе станет решающим. Верю в то, что мы победим Армению, хоть будет сложно. Впрочем, шансы получить первое место в группе у нас есть. Рецепт простой – нужно побеждать в следующих двух турах.