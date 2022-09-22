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Шелаев: Последний раз так плохо сборная Украины играла на Евро-2016 с Фоменко
Игра с Шотландией оказалось провальной
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал
– Александр Петраков на пресс-конференции взял вину на себя. Согласны, что тренер – главный виновник неудачи на "Хэмпден-парке"?
– Недаром говорят, что побеждают футболисты, а проигрывает тренер. Считаю, если наставник берет на себя вину – это всегда заслуживает уважения.
– Нынешний тренерский штаб исчерпал себя в сборной?
– Нет, мы делаем выводы на основе, пожалуй, худшей игры с Петраковым. Я не сторонник таких радикальных выводов.
– Когда на вашей памяти сборная играла так плохо?
– Боюсь ошибиться, но это было еще на Евро-2016 с Фоменко. Когда мы в последнем туре проиграли полякам.
– В следующий вторник мы будем принимать шотландцев в Польше. Следует ли ждать другой игры?
– Не думаю, что рисунок игры будет кардинально отличаться. По-моему, резкой смены мы не увидим. К сожалению.
– Уже в субботу у Украины тяжелый поединок в Ереване. Вам не страшно за счет игры с Арменией?
– Нет, вчерашнее поражение даст импульс, импульс злости. И понимание того, что нужно выигрывать у Армении. В таком случае матч против Шотландии на следующей неделе станет решающим. Верю в то, что мы победим Армению, хоть будет сложно. Впрочем, шансы получить первое место в группе у нас есть. Рецепт простой – нужно побеждать в следующих двух турах.
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