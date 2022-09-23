Ажиотаж в городе и гимн Украины под аккомпанемент волынки. Репортаж из Глазго

Украинцы, особенно те, кто покинул родную страну во время войны, ждали с большим нетерпением матч в Глазго. Заранее были куплены сертификаты на матч. Активные болельщики сделали заказ автобусов на 21 число. Я вместе с переселенцами, которые жили на лайнере, принял участие в совместной аренде автобуса. И поскольку Глазго совсем рядом с Эдинбургом, выехать решили незадолго до матча, конкретно за три с половиной часа до начала матча, и при этом надеялись успеть обменять сертификаты на билеты, а ещё рассчитывали погулять в окрестностях стадиона.

Но "сталось, не так, как гадолося". Мы попали в элементарную автомобильную "пробку". Огромная куча легковых автомобилей и плюс несколько автобусов медленно двигалась к стадиону. Похоже, в этот день шотландцы массового выехали на матч со всех концов страны.

В нашем автобусе все находились в приподнятом настроении, ибо предстояла встреча с родной украинской сборной. Одна девушка ходила по салону автобуса и наносила желто-голубые сердечка на щеки болельщиков. Понятное дело, в автобусе большинство составляли украинские девушки, а также дети. Когда подъезжали к стадиону, фаны запели "Ой у лузі Червона калина!".

Перед стадионом было много точек по продаже атрибутики. Ясно дело, продавцы местные, но атрибутики украинской и шотландской у них было поровну. Матч начался с двухминутных аплодисментов в честь Королевы Елизаветы. Потом был матч. Думаю, все видели, и ход поединка описывать не буду. Но наш фанатский сектор на протяжении практически всего матча не умолкал. Лишь в концовке, когда счёт уже был 0:3, слегка приуныл.

На мой взгляд в нашем фансекторе было около 2 тысяч украинских болельщиков. А ещё некоторые фанаты сборной сидели отдельно в других секторах. Так что цифру 2 с половиной тысяч украинских фанов можно смело называть. Я сидел в ложе прессы сразу за спиной Петракова, и видел все его эмоции и переживания. Даже на одну секунду не было покоя у нашего главного тренера, активно подсказывал игрокам, пытаясь докричаться до них.

Украинских журналистов было мало, но зато я встретил английского обозревателя украинского футбола Андрея Тодоса. Хорошо пообщались с ним. Уникальная личность. Живёт в Лондоне, но посещает все игры сборной Украины, где бы они не проходили. Вот и сейчас собрался после Глазго лететь в Ереван, а потом в Польшу. Первый раз Андрея я встретил в прошлом году на матчах Евро-2020. Также обрадовался я встрече с другом Алексеем, с которым познакомился этой весной. Тоже уникальный человек. Он посещает с завидным постоянством большинство матчей украинских клубов в еврокубках, а также игры нашей сборной в разных городах Европы.

После игры фаны в нашем автобусе были разочарованы поражением дружины Петракова. Но все прекрасно понимали, как непросто в такое время подготовить команду. Приятно удивили местные фаны, которые подходили к нашему автобусу после игры и по-дружески приветствовали нас. Стадион очень понравился. Он не является чисто футбольным, но поле достаточно близко к трибунам. Состояние газона вполне приемлемое, хотя наши игроки и шотландцы скользили иногда. Но думаю, это из-за обильного полития водой перед игрой и в перерыве.

Уже когда автобусы с украинскими фанами стояли и ждали своей очереди, чтобы отправиться со стадиона, состоялось совместное исполнение Гимна фанами с разных автобусов. Это было на площадке рядом со стоянкой автобусов. И очень тронуло то обстоятельство, что музыкальное сопровождение Гимна было выполнено на шотландской волынке местным болельщиком, одетым в национальный костюм.

Таким вот получился мой самый дальний в жизни футбольный выезд на игру нашей сборной.