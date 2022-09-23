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Забарный: Мы проанализировали игру с Шотландией и двигаемся дальше
Уже в субботу - игра с Арменией
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча Армения – Украина в Лиге наций.
– Какая сейчас атмосфера после тяжелого перелета и поражения? Какая реакция была в команде, когда появились новости о возвращении из плена героев Азовстали?
– По поводу первого вопроса. Был трудный матч. Это видели все. Ребятам было тяжело. Сейчас атмосфера в команде хорошая. Мы много общаемся и делаем выводы. Мы проанализировали игру и двигаемся дальше.
По поводу возвращения ребят из Азовстали, для нас это было очень хорошее известие. Думаю, за этим следил каждый украинец. Хочется, чтобы такое случалось как можно чаще. Чтобы как можно меньше умирали наши люди. Никто этого не хочет, - сказал Забарный.
Напомним, что матч Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября и начнется в 16:00.
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