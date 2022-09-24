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Маркевич – о сборной Армении: Там есть кому играть, легкой прогулки не будет
Наставник высоко оценивает нашего соперника
Фото: komandaonline.com
Украинский экс-тренер Мирон Маркевич рассказал, чего ждет от матча против Армении в Лиге наций:
"Сейчас уже все умеют играть. И Лихтенштейн, и Люксембург, а тем более Армения. Там есть кому играть. Легкой прогулки не будет. Нужно выходить и вбиваться за каждый мяч, а не охлаждаться.
Мы умеем играть, но нужно обновить это. Сами футболисты это должны делать. Тренер вряд ли может помочь. Футболисты должны собраться сами и выиграть эти две встречи. Тем более что две команды по зубам и ничего там такого нет. Надо просто сильно захотеть.
Давно не видел сборную Армении, но, насколько я знаю, есть футболисты, играющие в Европе. Матч на выезде, перелет непростой… Не знаю, кто поправится к игре с Арменией. Но нужно, чтобы кто-то играл сверху головой, потому что против Шотландии не было ни одного футболиста, хорошо играющего головой", - сказал Маркевич.
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