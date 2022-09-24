Зубков – о матче против Армении: Возможно, будет ротация

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал следующий матч "сине-желтых" против сборной Армении:

“ – Все понимают, как мы сыграли последний матч. Поэтому сейчас на 100% готовы морально и, думаю, физически. Возможно, будет какая-нибудь ротация.

– Были ли у тебя когда-нибудь игры в Армении?

– Да, тоже в сборной, U-17 или U-16. Не помню точно, но был хороший результат.

Поработали интенсивно. Те, кто больше играл с Шотландией, имели несколько более низкую интенсивность. Все понимают, что второй день после матча самый тяжелый. Все подходят с боевым настроением.

– Есть психологическое давление, что нет права на ошибку?

– Где-то волнение есть, но думаю, что нужно просто сыграть на 100% и все будет хорошо.

– Трибуны будут мешать?

– Посмотрим.

– Но лучше играть с болельщиками, чем без них?

– Да, конечно”, - сказал Зубков.