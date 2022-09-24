Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебютный гол Игнатенко. Украина разрывает Армению 4:0
Ассист – у Артема Добвика
Фото: FC Girondins de Bordeaux
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко сегодня забил свой первый гол за национальную сборную – в матче Лиги Наций против Армении.
Ассист на опорника отдал форвард Артем Довбик. Для него это был второй голевой пас в матчах за сборную Украины. Всего у него теперь пять голов и два ассиста.
Игнатенко дебютировал в сборной Украины лишь недавно: в июне он отыграл две минуты против сборной Ирландии. С тех пор он выходил на поле еще дважды – но оба раза лишь на несколько минут. Сегодня же случился первый выход Даниила в основе.
Популярное сейчас
- Армения - Украина: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Армения - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24 сентября 2022
- Мамардашвили, Хочелова, Гио, Кварацхелия. Как звездная Грузия победила Северную Македонию. ВИДЕО
- Шотландия - Украина: где и когда смотреть матч Лиги Наций
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео