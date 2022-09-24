Дебютный гол Игнатенко. Украина разрывает Армению 4:0

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко сегодня забил свой первый гол за национальную сборную – в матче Лиги Наций против Армении.

Ассист на опорника отдал форвард Артем Довбик. Для него это был второй голевой пас в матчах за сборную Украины. Всего у него теперь пять голов и два ассиста.

Игнатенко дебютировал в сборной Украины лишь недавно: в июне он отыграл две минуты против сборной Ирландии. С тех пор он выходил на поле еще дважды – но оба раза лишь на несколько минут. Сегодня же случился первый выход Даниила в основе.