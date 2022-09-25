В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией

Жеребьевка квалификационных групп Евро-2024 состоится девятого октября 2022-го года. Особенность процедуры состоит в том, что квалификационные группы будут сформированы на основе посева, что целиком и полностью определяется результатами в Лиге наций 2022/23.

Всего будет шесть корзин посева плюс корзина участников финала четырех Лиги наций (UNL). Корзину UNL сформируют четыре команды, которые займут первые места в четырех группах Дивизиона А. Остальные шесть лучших команд Дивизиона А (кроме Германии, которая как хозяин Евро-2024 не участвует в квалификации) сформируют первую корзину.

Корзину 2 сформируют пять худших команд Дивизиона А и пять лучших команд Дивизиона В.

сформируют пять худших команд Дивизиона А и пять лучших команд Дивизиона В. Корзину 3 сформируют десять лучших команд Дивизиона В после пяти, которые отберутся в корзину 2.

сформируют десять лучших команд Дивизиона В после пяти, которые отберутся в корзину 2. Корзину 4 сформируют десять лучших команд Дивизиона С.

сформируют десять лучших команд Дивизиона С. Корзину 5 сформируют шесть худших команд Дивизиона С и четыре лучшие команды Дивизиона D.

сформируют шесть худших команд Дивизиона С и четыре лучшие команды Дивизиона D. Корзину 6 сформируют три худшие команды Дивизиона D.

Украина может попасть во вторую или третью корзину. Всё зависит от результатов последнего тура.

Распределение команд на корзины квалификации Евро-2024 по состоянию на 20:00 25.09.2022 / скриншот - wikipedia

Победа над Шотландией гарантирует Украине вторую корзину (также повышение в Дивизион А Лиги наций). Поражение или ничья оставляют шансы попасть во вторую корзину как лучшая вторая команда Дивизиона В, но для этого требуется совпадение нескольких результатов.

Ниже рассмотрим некоторые варианты, необходимые Украине для попадания во вторую корзину по квоте "лучшей среди вторых команд".

Рейтинг команд Дивизиона В Лиги наций 2022/23 по состоянию на 20:00 25.09.2022. Во вторую корзину попадут топ-5 / скриншот - wikipedia

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Семь мест во второй корзине уже заняты. На три вакантных места претендуют восемь сборных: Украина, Шотландия, Сербия, Норвегия, Черногория, Исландия, Финляндия, Албания. Если Украина не победит Шотландию, тогда априори одно место будет занято скоттами – останутся два. Одно из них достанется Украине, если она сыграет с Шотландией вничью, а Армения в нашей группе победит Ирландию. Тогда результаты матчей других групп – неважны, за исключением Финляндии, которая не должна выиграть у Черногории более чем в три мяча.

Примечание. Почему нам выгодно последнее место Армении, а не Ирландии? Поскольку в Дивизионе В числится дисквалифицированная россия, в одной из групп фактически соревнуются всего три команды. То есть, Израиль, Исландия и Албания в итоге будут иметь не по шесть сыгранных матчей каждая, а по четыре. Поэтому для выравнивания сетки сводной таблицы вторых мест организаторы будут учитывать результаты без учета матчей против последних команд квартетов. Поскольку с Ирландией Украина набрала четыре очка, выгоднее, чтобы они не учитывались, а не шесть очков, набранных с Арменией.

Если Украина сыграет с Шотландией вничью, а Армения не победит Ирландию, то общий результат будет зависеть от показателей других групп. В частности, нужна не победа Швеции в матче со Словенией, и в то же время не ничья в матче Норвегия - Сербия. В то же время, Исландия не должна выиграть у Албании (на выезде), а Финляндия – у Черногории (также на выезде).

Если Украина минимально проиграет Шотландии, а Армения обыграет Ирландию и станет третьей, то нам нужны :

- отсутствие победы Исландии над Албанией более чем в три мяча;

- не выигрыш Финляндии над Албанией.

Еще может быть очень много вариантов, если Украина проиграет Шотландии с разницей более одного мяча (при победе Армении), или при минимальном поражении Украины и не проигрыше Ирландии армянам.

Все станет ясно в ночь со вторника на среду.