  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В контексте жеребьевки квалификации Евро-2024

В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Жеребьевка квалификационных групп Евро-2024 состоится девятого октября 2022-го года. Особенность процедуры состоит в том, что квалификационные группы будут сформированы на основе посева, что целиком и полностью определяется результатами в Лиге наций 2022/23.

Всего будет шесть корзин посева плюс корзина участников финала четырех Лиги наций (UNL). Корзину UNL сформируют четыре команды, которые займут первые места в четырех группах Дивизиона А. Остальные шесть лучших команд Дивизиона А (кроме Германии, которая как хозяин Евро-2024 не участвует в квалификации) сформируют первую корзину.

  • Корзину 2 сформируют пять худших команд Дивизиона А и пять лучших команд Дивизиона В.
  • Корзину 3 сформируют десять лучших команд Дивизиона В после пяти, которые отберутся в корзину 2.
  • Корзину 4 сформируют десять лучших команд Дивизиона С.
  • Корзину 5 сформируют шесть худших команд Дивизиона С и четыре лучшие команды Дивизиона D.
  • Корзину 6 сформируют три худшие команды Дивизиона D.

Украина может попасть во вторую или третью корзину. Всё зависит от результатов последнего тура.

В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией - изображение 1

Распределение команд на корзины квалификации Евро-2024 по состоянию на 20:00 25.09.2022 / скриншот - wikipedia

Победа над Шотландией гарантирует Украине вторую корзину (также повышение в Дивизион А Лиги наций). Поражение или ничья оставляют шансы попасть во вторую корзину как лучшая вторая команда Дивизиона В, но для этого требуется совпадение нескольких результатов.

Читайте такжеВторая или третья. От результатов в Лиге наций зависит корзина сборной Украины при жеребьевке квалификации Евро-2024

Ниже рассмотрим некоторые варианты, необходимые Украине для попадания во вторую корзину по квоте "лучшей среди вторых команд".

В погоне за второй корзиной посева. Варианты для сборной Украины в случае не победы над Шотландией - изображение 2

Рейтинг команд Дивизиона В Лиги наций 2022/23 по состоянию на 20:00 25.09.2022. Во вторую корзину попадут топ-5 / скриншот - wikipedia

***

Семь мест во второй корзине уже заняты. На три вакантных места претендуют восемь сборных: Украина, Шотландия, Сербия, Норвегия, Черногория, Исландия, Финляндия, Албания. Если Украина не победит Шотландию, тогда априори одно место будет занято скоттами – останутся два. Одно из них достанется Украине, если она сыграет с Шотландией вничью, а Армения в нашей группе победит Ирландию. Тогда результаты матчей других групп – неважны, за исключением Финляндии, которая не должна выиграть у Черногории более чем в три мяча.

Примечание. Почему нам выгодно последнее место Армении, а не Ирландии? Поскольку в Дивизионе В числится дисквалифицированная россия, в одной из групп фактически соревнуются всего три команды. То есть, Израиль, Исландия и Албания в итоге будут иметь не по шесть сыгранных матчей каждая, а по четыре. Поэтому для выравнивания сетки сводной таблицы вторых мест организаторы будут учитывать результаты без учета матчей против последних команд квартетов. Поскольку с Ирландией Украина набрала четыре очка, выгоднее, чтобы они не учитывались, а не шесть очков, набранных с Арменией.

Если Украина сыграет с Шотландией вничью, а Армения не победит Ирландию, то общий результат будет зависеть от показателей других групп. В частности, нужна не победа Швеции в матче со Словенией, и в то же время не ничья в матче Норвегия - Сербия. В то же время, Исландия не должна выиграть у Албании (на выезде), а Финляндия – у Черногории (также на выезде).

Если Украина минимально проиграет Шотландии, а Армения обыграет Ирландию и станет третьей, то нам нужны:

- отсутствие победы Исландии над Албанией более чем в три мяча;

- не выигрыш Финляндии над Албанией.

Еще может быть очень много вариантов, если Украина проиграет Шотландии с разницей более одного мяча (при победе Армении), или при минимальном поражении Украины и не проигрыше Ирландии армянам.

Все станет ясно в ночь со вторника на среду.

Читайте такжеРейтинг, посев, корзина сборной Украины и наших клубов в еврокубках - в телеграм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Лига Наций ЕВРО-2024
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде