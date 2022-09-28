  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Матч против Шотландии стал последним в контракте Петракова со сборной Украины. Опрос, что дальше?
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч против Шотландии стал последним в контракте Петракова со сборной Украины. Опрос, что дальше?

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Пролонгация или новый тренер?

Матч против Шотландии стал последним в контракте Петракова со сборной Украины. Опрос, что дальше?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для Александра Петракова матч против сборной Шотландии в шестом туре Лиги наций стал последним в контракте, подписанном с УАФ после чемпионата Европы 2020 и ухода Андрея Шевченко.

Начиная с сентября 2021-го года, Петраков провел у руля сборной Украины пятнадцать матчей – шесть побед, семь ничьих и два поражения. Разница мячей – 23:13. В среднем сборная Украины Александра Петракова набирала по 1.67 очка за матч.

Перед игрой с Шотландией Петраков говорил, что разговоров с руководством УАФ о пролонгации соглашения нет. Но пообещал, что в ближайшее время все станет ясно. Ждем информацию, а пока предлагаем вам принять участие в опросе – что дальше делать сборной Украины? Продолжать работу с Петраковым, брать тренера молодежки или приглашать другого специалиста?

Для голосования проходите по ссылке в наш телеграмм-канал ЗДЕСЬ >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.09.2022 в 02:35
Це єдина світла сторона цих поразок - в Лізі націй та відбору на чемпіонат світу, що нарешті, - я дуже на це сподіваюсь, - наша збірна позбудеться цього горе-тренера.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
28.09.2022 в 01:48
Хто бачив його жест, при розмові з головним тренером Шотландії після матчу, той все зрозумів. Дякую йому за роботу! Мені його трохи шкода навіть, як людину. Він чи не єдиний з тренерів збірної, хто мені симпатизував своїм характером і простотою. Але він просто почав не в той час працювати зі збірною...
Ответить
0
-1
avatar
sorokop (днепр )
28.09.2022 в 01:23
Он нормально отработал не хуже других,решать конечно не нам,но никто не знает,что будет дальше...
Ответить
0
-1
Sashaselik (Чернигов)
28.09.2022 в 00:57
Нет, я думаю Александра Васильевича нужно поблагодарить, и дать работать дальше с молодёжкой там всё таки у него получалось лучше, а на место старшей сборной надо вытянуть Сергея Реброва, он с некоторыми имел дело лично и на хорошем счету представителей ДК.
Ответить
+1
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
28.09.2022 в 00:44
Нехай працює далі. Часта зміна тренера шкодить збірній.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде