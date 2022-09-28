Матч против Шотландии стал последним в контракте Петракова со сборной Украины. Опрос, что дальше?

Для Александра Петракова матч против сборной Шотландии в шестом туре Лиги наций стал последним в контракте, подписанном с УАФ после чемпионата Европы 2020 и ухода Андрея Шевченко.

Начиная с сентября 2021-го года, Петраков провел у руля сборной Украины пятнадцать матчей – шесть побед, семь ничьих и два поражения. Разница мячей – 23:13. В среднем сборная Украины Александра Петракова набирала по 1.67 очка за матч.

Перед игрой с Шотландией Петраков говорил, что разговоров с руководством УАФ о пролонгации соглашения нет. Но пообещал, что в ближайшее время все станет ясно. Ждем информацию, а пока предлагаем вам принять участие в опросе – что дальше делать сборной Украины? Продолжать работу с Петраковым, брать тренера молодежки или приглашать другого специалиста?

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