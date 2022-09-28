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Защитник сборной Украины: Ничего страшного, смотрим с позитивом в будущее

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тарас Качараба дал комментарий после ничьей с шотландцами

Защитник сборной Украины: Ничего страшного, смотрим с позитивом в будущее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Тарас Качараба прокомментировал результат матча Лиги наций с Шотландией (0:0).

– Конечно, все хотели победы. К сожалению, не удалось. Было видно, что ребята отдали все силы на поле. К сожалению, не удалось забить мяч. Хочу очень сильно поблагодарить болельщиков. Сегодня была фантастическая поддержка. Мы себя чувствовали действительно как дома, как в Украине.

– Скоро жеребьевка отбора следующего Евро. Уже думали, с какими командами вы хотели бы сыграть?

– Конечно, в будущее смотрим только с позитивом. Все мы знаем, какая сейчас ситуация в стране. Наша величайшая победа все же впереди. Наши ребята, которые сейчас защищают нашу страну – очень большой им поклон и очень большая гордость за такую ​​страну, такую ​​нацию. Конечно, все ребята, выходя на футбольное поле, понимают, какая ситуация и всегда стараются отдаваться на 100 процентов.

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Конечно, было видно, что шотландцы сегодня играют на положительный для них счет. Мы старались атаковать, создавать моменты. Были моменты, но не удалось забить. Ничего страшного, смотрим с позитивом в будущее. Все ждем нашей победы.

– Что говорил Петраков в раздевалке? Было ли прощание или не было? Может быть, он попрощался до следующего сбора?

–Тренер об этом ничего не говорил. Он после игры зашел в раздевалку, поблагодарил ребят за самоотдачу, за то, о чем договаривались перед игрой. Ребята старались все выполнять. Было видно, что все силы отдали на поле. Футбол – это такая игра, что кто забьет – тот и выиграет. Для нас было очень важно победить, чтобы получить дивизион А, но не удалось. Шотландия хорошо оборонялась, хорошо закрывалась.

К сожалению, матч завершился вничью. Но мы смотрим вперед с позитивом. Посмотрим, что будет дальше. Была невероятная поддержка. Мы чувствовали себя как дома, – сказал Качараба.

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В статье: Украина Шотландия Тарас Качараба
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
28.09.2022 в 10:51
Ничего страшного не произойдет, если тебя в Збірну больше не вызовет новый тренер.
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