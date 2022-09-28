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Степаненко: Мы выходили очень заряженными, хотели победить
Сине-желтые остались в дивизионе В
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал игру с Шотландией (0:0) в последнем туре Лиги наций.
"Мы всегда думаем о нашей Украине, военных и том, что происходит в нашей стране.
Очень переживали за молодежную сборную, которую хотим поздравить с выходом на чемпионат Европы – это историческое событие.
Мы выходили очень заряженными, много людей пришло, хотели победить. Играли на победу – для болельщиков, Украины и наших бойцов на фронте. Честно, с такими мыслями выходим на каждый матч", – сказал Степаненко.
После этой ничьей Украина финишировала на 2-м месте в группе и осталась в дивизионе В Лиги наций.
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